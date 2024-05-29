29 Mayıs 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Şampiyon Galatasaray'ın yayın geliri 7,7 milyon avro

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2024
ABONE OL
Şampiyon Galatasaray’ın yayın geliri 7,7 milyon avro

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yayın gelirinde de en fazla payı aldı. Ligdeki 14 takım yayın pastasından 72,3 ila 94,9 milyon liralık kazanç sağlarken, lig sonuncusu İstanbulspor 56,4 milyon lirayla yetindi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör