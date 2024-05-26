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(CANLI ANLATIM) Trabzonspor - Ankaragücü | İlk 11'ler belli oldu

Giriş Tarihi: 26.05.2024
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CANLI ANLATIM Trabzonspor - Ankaragücü | İlk 11’ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor ve Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak.

Seyircisinden yoksun olarak çıkacağı son müsabakadan galip ayrılmak isteyen bordo mavililer ile kümede kalma savaşı veren sarı lacivertliler arasındaki zorlu randevudan galip ayrılacak taraf merakla bekleniyor.

Karagümrük'ün kazanmasıyla 17'inci sıraya gerileyen başkent temsilcisi eğer puansız dönerse gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek.

1 puan ise en üst organizasyonda kalmalarına yetecek. Teknik direktörlerin sahaya sürecekleri kadrolar da büyük önem taşıyor.

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Taha Tepe, Meunier, Denswil, Eren, Baniya, Berat, Umut, Bardhi, Trezeguet, Pepe, Enis

Ankaragücü: Bahadır, Mujakic, Radakovic, Kazımdan, Kitsiou, Atakan, Efkan, Rodrigues, Tolga, Bassogog, Ali Sowe

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