(CANLI ANLATIM) Trabzonspor - Ankaragücü | İlk 11'ler belli oldu

Karagümrük'ün kazanmasıyla 17'inci sıraya gerileyen başkent temsilcisi eğer puansız dönerse gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek.

1 puan ise en üst organizasyonda kalmalarına yetecek. Teknik direktörlerin sahaya sürecekleri kadrolar da büyük önem taşıyor.

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Taha Tepe, Meunier, Denswil, Eren, Baniya, Berat, Umut, Bardhi, Trezeguet, Pepe, Enis

Ankaragücü: Bahadır, Mujakic, Radakovic, Kazımdan, Kitsiou, Atakan, Efkan, Rodrigues, Tolga, Bassogog, Ali Sowe