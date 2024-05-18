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Başakşehir-Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu

Yavuz Topal ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2024 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
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Başakşehir-Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'de 37. haftada oynanacak ve Avrupa'ya katılım sıralaması anlamında kritik öneme sahip olan Başakşehir-Trabzonspor maçının VAR hakemi Portekizli Helder Malheiro oldu.

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