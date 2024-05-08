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Abdullah Avcı'dan maç sonu açıklamaları: Kupayı 10. kez müzemize götürmek istiyoruz

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 08.05.2024
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Abdullah Avcı’dan maç sonu açıklamaları: Kupayı 10. kez müzemize götürmek istiyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ulaşılabilir olarak koydukları hedeflerden bir tanesini gerçekleştirdiklerini belirterek, “Kupayı 10. kez müzemize götürmek istiyoruz” dedi.

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