Süper Lig’de Karadeniz derbisi! Samsunspor - Trabzonspor maçının 11’leri

96 GOL ATTI, 39 YEDİ

Ligde iki takım arasında oynanan 51 maçta Trabzonspor rakip filelere 96 gol atarken, kalesinde ise 39 gol gördü. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

51 MAÇTA 32 GALIBIYET

İki takım o günden bugüne kadar 51'i Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig, 6'sı Türkiye Kupası olmak üzere toplam 61 maçta karşı karşıya geldi. Süper Lig'de 51 kez mücadele eden iki takım arasındaki maçlardan 32'si Trabzonspor'un, 9'u Samsunspor'un galibiyeti ile tamamlanırken, 10 maç da berabere sonuçlandı.