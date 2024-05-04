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Süper Lig'de Karadeniz derbisi! Samsunspor - Trabzonspor maçının 11'leri

Giriş Tarihi: 04.05.2024 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
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Süper Lig’de Karadeniz derbisi! Samsunspor - Trabzonspor maçının 11’leri

Trendyol Süper Lig'in 35'inci haftasında Samsunspor, Trabzonspor'u konuk edecek. Karadeniz derbisi öncesinde iki takımın sahaya çıkacağı 11'ler netleşti. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 35'inci haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

FIRTINA'NIN HEDEFİ YENİ SERİ

Süper Lig'de 58 puanla 3'üncü sırada yer alan bordo-mavili takım, Samsunspor deplasmanından galibiyetle dönerek 3'üncülükteki yerini koruyup seri yapmak istiyor. Ligde son iki maçında Kayserispor'u 1-0, Gaziantep FK'yı ise 4-2 mağlup eden ve bordo-mavililer, seriyi devam ettirmek istiyor. 39 puanla 13'üncü sıradaki Samsunspor ise evinde galip gelerek küme hattından iyice uzaklaşmak, rahatlamak amacında.

96 GOL ATTI, 39 YEDİ

Ligde iki takım arasında oynanan 51 maçta Trabzonspor rakip filelere 96 gol atarken, kalesinde ise 39 gol gördü. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

51 MAÇTA 32 GALIBIYET

İki takım o günden bugüne kadar 51'i Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig, 6'sı Türkiye Kupası olmak üzere toplam 61 maçta karşı karşıya geldi. Süper Lig'de 51 kez mücadele eden iki takım arasındaki maçlardan 32'si Trabzonspor'un, 9'u Samsunspor'un galibiyeti ile tamamlanırken, 10 maç da berabere sonuçlandı.

12 SEZON SONRA SAMSUN'DA

Fırtına, ligde 12 sezonluk bir aranın ardından Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. İki takım arasında Samsun'da oynanan son lig maçı, Samsunspor'un küme düştüğü 2011-12 sezonunda yapılmıştı. Söz konusu sezonun ardından bordo-mavililer, resmi bir müsabaka için ilk kez Samsun deplasmanına gidecek.

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇININ 11'LERİ

Samsunspor muhtemel: Okan, Drongelen, Alim, Bola, Zeki, Bennasser, Emre, Tait, Holse, Taylan, Mouandilmadji

Trabzonspor: Uğurcan, Baniya, Fernadez, Eren, Meunier, Umut G., Mendy, Bardhi, Trezeguet, Pepe, Onuachu

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