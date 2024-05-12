Fırtına evinde farklı! Trabzonspor, İstanbulspor'u rahat geçti
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, İstanbulspor'u konuk etti. Taraftarından yoksun sahaya çıkan bordo mavililer Onuachu'nun şov yaptığı maçta rakibini mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
TRABZONSPOR: 3 - İSTANBULSPOR: 0
Stat: Papara Park
Hakemler: Emre Kargın, Cevdet Kömürcüoğlu, Hüseyin Aylak
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Umut Güneş, Bardhi, Pepe, Visca, Fountas, Onuachu
İstanbulspor: Mücahit Serbest, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Coly, Ali Yaşar, Vorobjovas, Loshaj, Mamadou, Sambissa, Jackson
Goller: Dk. 6 ve 7 Onuachu (Trabzonspor)
TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇININ ÖZETİ
6. dakikada Visca'nın soldan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, top kaleci Mücahit Serbest'in sağından filelere gitti: 1-0
7. dakikada yapılan santra vuruşunun ardından geri paslaşmalarla İstanbulspor ceza alanı kenarına kadar gelen topu Coly'nin ayağının kaymasıyla Visca kontrol ederek Onuachu'ya aktardı. Bu futbolcu da ceza alanında yakın mesafede sert vuruşla kendisi ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0
26. dakikada ceza alanına doğru hareketlenen Loshaj'ın sert şutunda, top az farkla dışarı çıktı. Aut kararının ardından kaleci Uğurcan Çakır'ın söylemi üzerine hakem Emre Kargın kararı değiştirerek korneri işaret etti.
37. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Mendy'in sert şutunda, kaleci Mücahit Serbest yatarak topu kornere çeldi.
42. dakikada hızla ceza alanı önüne topu taşıyan Pepe'nin sert şutunda, kaleci Mücahit Serbest yatarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
MAÇTAN NOTLAR...
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında İstanbulspor'u ağırlayan Trabzonspor, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 yenerek finale yükseldiği karşılaşmanın 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.
Teknik direktör Abdullah Avcı, cezalı Berat Özdemir'in yokluğunda Nicolas Pepe'ye ilk 11'de şans vererek zorunlu olarak değişiklik yaptı.
Bordo-mavili takımda Berat Özdemir'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Trezeguet ile Filip Benkoviç, maç kadrosunda yer almadı.
BORDO-MAVİLİ TARAFTARLAR İZLEYEMEDİ
Trabzonspor, ligin 30. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maçta aldığı 4 maçlık seyircisiz oynama cezası nedeniyle taraftar desteğini arkasında bulamadı.
Cezasının ilkini EMS Yapı Sivaspor, ikincisini Gaziantep FK maçında çeken bordo-mavililer, üçüncü seyircisiz karşılaşmasını oynadı.
İstanbulspor'a ayrılan tribünlerde ise az sayıda sarı-siyahlı taraftar yer aldı.
- Anneler günü kutlaması
Trabzonsporlu futbolcular maç öncesi ısınma hareketlerine, her futbolcunun kendi dilinde, "Anne seni seviyorum" yazılı anneler günü mesajıyla çıktı.
Trabzonspor Kulübü de anneler gününü kutlayarak, "Dillerimiz farklı olsa da duygularımız aynı! Tüm annelerimizin günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Schengen nedir, nasıl alınır? 2024 Schengen Vizesi ücreti ne kadar, kaç TL? Schengen almak için gerekli belgeler...
- Türkiye'nin doğa harikası ilçeleri 10'luk liste tepeden tırnağa değişti
- 30 saniyede gizli saati bulabilecek misin? Bu optik illüzyon IQ testini sadece dahi beyinler çözebiliyor!
- Para transferinde yeni sistem! Artık daha basit: IBAN havale EFT FAST
- Fatih Sultan Mehmet’in 5 asırlık gizemi! Tüm bildiklerinizi unutun: Meğer cihan padişahı…
- 1993 1995 1997 2000 2005 2008 SGK girişine emeklilik tablosu oluştu! Yaş gün prim formülüyle gümüş fırsat
- Anneler Günü Kutlu Olsun Mesajları 2024 | 12 Mayıs Anneler Gününde en anlamlı, farklı, sevgi dolu mesajlar ve sözler! Instagram, WhatsApp, Facebook...
- Ödemeler değişti: Sosyal Yardım Alanlara son dakika müjdesi! e-Devletten başvurulacak: 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engeli maaşı...
- Fenerbahçe'de teknik direktör çıkartması! Liste belli oldu: Kupa garanti
- Bu besinler sağlığınızı arşa çıkaracak! Kuran-ı Kerim'de müjdelendiler
- Cuma Hutbesi 10 Mayıs Tam Metin PDF | Bu haftaki Cuma Hutbesinin konusu ne? "Medeniyetimiz, Vakıf Medeniyetidir"
- Dünyada en çok konuşulan diller listelendi! Farsça, Arapça, İtalyanca, Korece... Türkçe hepsini geride bıraktı