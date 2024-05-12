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Fırtına evinde farklı! Trabzonspor, İstanbulspor'u rahat geçti

Giriş Tarihi: 12.05.2024 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
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Fırtına evinde farklı! Trabzonspor, İstanbulspor’u rahat geçti

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, İstanbulspor'u konuk etti. Taraftarından yoksun sahaya çıkan bordo mavililer Onuachu'nun şov yaptığı maçta rakibini mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

TRABZONSPOR: 3 - İSTANBULSPOR: 0

Stat: Papara Park

Hakemler: Emre Kargın, Cevdet Kömürcüoğlu, Hüseyin Aylak

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Umut Güneş, Bardhi, Pepe, Visca, Fountas, Onuachu

İstanbulspor: Mücahit Serbest, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Coly, Ali Yaşar, Vorobjovas, Loshaj, Mamadou, Sambissa, Jackson

Goller: Dk. 6 ve 7 Onuachu (Trabzonspor)

TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇININ ÖZETİ

6. dakikada Visca'nın soldan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, top kaleci Mücahit Serbest'in sağından filelere gitti: 1-0

7. dakikada yapılan santra vuruşunun ardından geri paslaşmalarla İstanbulspor ceza alanı kenarına kadar gelen topu Coly'nin ayağının kaymasıyla Visca kontrol ederek Onuachu'ya aktardı. Bu futbolcu da ceza alanında yakın mesafede sert vuruşla kendisi ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0

26. dakikada ceza alanına doğru hareketlenen Loshaj'ın sert şutunda, top az farkla dışarı çıktı. Aut kararının ardından kaleci Uğurcan Çakır'ın söylemi üzerine hakem Emre Kargın kararı değiştirerek korneri işaret etti.

37. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Mendy'in sert şutunda, kaleci Mücahit Serbest yatarak topu kornere çeldi.

42. dakikada hızla ceza alanı önüne topu taşıyan Pepe'nin sert şutunda, kaleci Mücahit Serbest yatarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR...

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında İstanbulspor'u ağırlayan Trabzonspor, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası'nda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-0 yenerek finale yükseldiği karşılaşmanın 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, cezalı Berat Özdemir'in yokluğunda Nicolas Pepe'ye ilk 11'de şans vererek zorunlu olarak değişiklik yaptı.

Bordo-mavili takımda Berat Özdemir'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Trezeguet ile Filip Benkoviç, maç kadrosunda yer almadı.

BORDO-MAVİLİ TARAFTARLAR İZLEYEMEDİ

Trabzonspor, ligin 30. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maçta aldığı 4 maçlık seyircisiz oynama cezası nedeniyle taraftar desteğini arkasında bulamadı.

Cezasının ilkini EMS Yapı Sivaspor, ikincisini Gaziantep FK maçında çeken bordo-mavililer, üçüncü seyircisiz karşılaşmasını oynadı.

İstanbulspor'a ayrılan tribünlerde ise az sayıda sarı-siyahlı taraftar yer aldı.

- Anneler günü kutlaması

Trabzonsporlu futbolcular maç öncesi ısınma hareketlerine, her futbolcunun kendi dilinde, "Anne seni seviyorum" yazılı anneler günü mesajıyla çıktı.

Trabzonspor Kulübü de anneler gününü kutlayarak, "Dillerimiz farklı olsa da duygularımız aynı! Tüm annelerimizin günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

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