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Paul Onuachu maçın ardından konuştu: İkinci yarı iyi bir karakter ortaya koyduk

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 28.04.2024
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Paul Onuachu maçın ardından konuştu: İkinci yarı iyi bir karakter ortaya koyduk

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Onuachu, Gaziantep FK maçının ikinci yarısında önemli bir karakter ortaya koyarak sahadan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi.

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