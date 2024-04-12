Trabzonspor - Sivaspor (CANLI ANLATIM) İşte Fırtına'nın muhtemel ilk 11'i...
Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Papara Park Stadyumu'nda Sivasspor'u ağırlayacak. 32. hafta maçında Ümit Öztürk düdük çalacak VAR'da ise Serkan Tokat yer alacak. Abdullah Avcı'nın kritik mücadele öncesinde sahaya süreceği ilk 11 netleşti. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile Sivasspor kozlarını paylaşacak.
SİVASSPOR'DA 3 EKSİK
Azizbek Turgunboev, Ali Şaşal Vural, Hakan Arslan, Papara Park Stadyumu'nda Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek.
HEDEF ÜÇÜNCÜLÜK VE KUPA
Bordo mavili takımın teknik patronu Abdullah Avcı, oyuncularından galibiyet istedi. Tecrübeli hoca, futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "Ligde üçüncülük ve kupayı müzemize getirme hedeflerimiz bize hiç uzak değil. Bunun için yapmamız gereken şey ise bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da oyun planına sadık kalmak, çalışmak ve istemek. Benim size olan inancım yüksek" dedi.
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