Trabzonspor - Sivaspor (CANLI ANLATIM) İşte Fırtına'nın muhtemel ilk 11'i...

HEDEF ÜÇÜNCÜLÜK VE KUPA

Bordo mavili takımın teknik patronu Abdullah Avcı, oyuncularından galibiyet istedi. Tecrübeli hoca, futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "Ligde üçüncülük ve kupayı müzemize getirme hedeflerimiz bize hiç uzak değil. Bunun için yapmamız gereken şey ise bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da oyun planına sadık kalmak, çalışmak ve istemek. Benim size olan inancım yüksek" dedi.