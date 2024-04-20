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Kayserispor - Trabzonspor | Canlı anlatım izle

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
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Kayserispor - Trabzonspor | Canlı anlatım izle

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, Kayserispor'un konuğu oluyor. Ligde 3. sırada bulunan bordo mavililer deplasmandan galibiyetle dönmenin peşinde. İşte detaylar...

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