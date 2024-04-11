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Trabzonspor Sivasspor maçına hazır

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 11.04.2024
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Trabzonspor Sivasspor maçına hazır

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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