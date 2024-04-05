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Son dakika: Trabzonspor'un itirazı kabul edildi! Seyircisiz maç oynama cezası...

Giriş Tarihi: 05.04.2024 Güncelleme Tarihi: 05.04.2024
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Son dakika: Trabzonspor’un itirazı kabul edildi! Seyircisiz maç oynama cezası...

Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un 6 maçlık seyircisiz oynama cezasının 4 maça düşürüldüğünü açıkladı. 3 milyon TL'lik para cezası ise 448 bin TL olarak değiştirildi. Öte yandan Fenerbahçeli İrfan Can Eğribayat ve Oosterwolde'ye verilen cezalar da onandı.

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