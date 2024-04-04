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Taraftardan Trabzonspor'a coşkulu karşılama

Giriş Tarihi: 04.04.2024
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Taraftardan Trabzonspor’a coşkulu karşılama

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor'a taraftarlar coşkulu karşılama yaptı. Bordo-mavili taraftarlar karşılama sırasında Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) istifaya davet etti.

Trabzon'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürlüğü'nün önünde toplanarak protesto yapan bordo-mavili taraftarlar daha sonra gece 01.50 sıralarında Konya'dan Trabzon'a gelen takımlarını coşkuyla karşıladı.

Taraftarlar bu arada TFF'yi de istifaya davet etti.

Bordo-mavili taraftarların sevgi gösterileri arasında takım otobüsüne binen Trabzonsporlu oyuncuların oldukça moralli oldukları gözlendi.

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