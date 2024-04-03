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Trabzonspor'dan Konyaspor maçı öncesi Fenerbahçe protestosu: Adaletsizliğinize karşı dik duruşumuz sonsuza kadar devam edecek

Giriş Tarihi: 03.04.2024 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
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Trabzonspor’dan Konyaspor maçı öncesi Fenerbahçe protestosu: Adaletsizliğinize karşı dik duruşumuz sonsuza kadar devam edecek

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor maçında Fenerbahçe karşılaşmasındaki olaylara tepki göstermek için 30 saniye boyunca topa dokunmayarak protesto etti. Ayrıca Trabzonspor resmi hesabından yapılan paylaşımda "Adaletsizliğinize karşı dik duruşumuz sonsuza kadar devam edecek." denildi.

Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşan Trabzonspor'da futbolcular ve yedek kulübesi, ilk düdüğün ardından 30 saniye boyunca hareketsiz kalarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) kararlarını protesto etti.

KONYASPOR KENDİ ALANINDA PAS YAPTI

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede bordo-mavili futbolcular, omuz omuza vererek ilk düdüğün ardından kendi yarı sahasında 30 saniye boyunca hareketsiz kaldı. Bu sırada Konyasporlu futbolcular ise kendi arasında pas yaptı.

Trabzonspor'dan paylaşım geldi!

Trabzonspor, takımın bu protestosu sonrası bir paylaşımda bulundu. Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada, "Adaletsizliğinize karşı dik duruşumuz sonsuza kadar devam edecek." denildi.

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