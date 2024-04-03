Trabzonspor’dan Konyaspor maçı öncesi Fenerbahçe protestosu: Adaletsizliğinize karşı dik duruşumuz sonsuza kadar devam edecek

KONYASPOR KENDİ ALANINDA PAS YAPTI

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede bordo-mavili futbolcular, omuz omuza vererek ilk düdüğün ardından kendi yarı sahasında 30 saniye boyunca hareketsiz kaldı. Bu sırada Konyasporlu futbolcular ise kendi arasında pas yaptı.