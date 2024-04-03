Konya’da fırtına gibi esti! Trabzonspor 3 puanı hanesine yazdırdı

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Maçın ilk düdüğüyle Trabzonsporlu oyuncular, omuz omuza vererek bir süre oyuna başlamadı. Teknik direktör Abdullah Avcı ve yedek kulübesindeki oyuncular da ayakta durarak protestoya destek verdi.

19. dakikada konuk ekip öne geçti. Meunier'in pasına hareketlenen Trezeguet'in ceza yayı üzerinden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

23. dakikada Enis Bardhi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, direğe çarpan top üstten dışarı çıktı.

39. dakikada Cikalleshi'nin uzaktan sert şutunda, top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle bitti.