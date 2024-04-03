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Konya'da fırtına gibi esti! Trabzonspor 3 puanı hanesine yazdırdı

Giriş Tarihi: 03.04.2024 Güncelleme Tarihi: 04.04.2024
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Konya’da fırtına gibi esti! Trabzonspor 3 puanı hanesine yazdırdı

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Konyaspor'a konuk oldu. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan kritik mücadelede Fırtına sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor maçı konuk ekibin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Maçın ilk düdüğüyle Trabzonsporlu oyuncular, omuz omuza vererek bir süre oyuna başlamadı. Teknik direktör Abdullah Avcı ve yedek kulübesindeki oyuncular da ayakta durarak protestoya destek verdi.

19. dakikada konuk ekip öne geçti. Meunier'in pasına hareketlenen Trezeguet'in ceza yayı üzerinden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

23. dakikada Enis Bardhi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, direğe çarpan top üstten dışarı çıktı.

39. dakikada Cikalleshi'nin uzaktan sert şutunda, top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle bitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

49. dakikada Guilherme'nin ceza alanı dışında sağ köşeden kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Soner Dikmen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarı çıktı.

56. dakikada ceza alanı önünde Meunier'in şutunda Guilherme topa ceza alanı içerisinde elle dokununca hakem penaltı noktasını gösterdi.

58. dakikada beyaz noktanın başına geçen Visca, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

79. dakikada sağ kanattan son çizgiye kadar inen Ethemi'nin ortasında penaltı noktası üzerinde Nzonzi'nin düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2

81. dakikada sol kanattan Moreno'nun ceza sahasına ortasında Oğulcan'ın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan topu kontrol etti.

88. dakikada Hadebe'nin hatalı pasında topla buluşan Fountas ceza yayı üzerinden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-3

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