Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sonrası kimler ceza alacak? PFDK'ya sevk edilecek isimler sızdı
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı karşılaşma sonrası yaşananların ardından PFDK sevklerinin bugün yapılması bekleniyor. Sevk listesinde sarı-lacivertli ekipten Osayi Samuel, Oosterwolde, İrfan Can Eğribayat ve Batshuayi gibi isimlerin olacağı öğrenildi.
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Mart'ta oynanan olaylı Süper Lig maçında yaşananların ardından kime ne ceza verileceği büyük merak konusuydu. Konuyla ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerinin bugün gerçekleşmesi bekleniyor.
İki büyük kulübün yanı sıra 15 civarında oyuncu, teknik kadro çalışanı ve kulüp personeli için sevk raporları yazılmış durumda. Rapora göre Fenerbahçe'den 5 futbolcunun, Trabzonspor'dan ise 1 futbolcu ve 1 teknik ekipten ismin listede olması bekleniyor.
O isimler şöyle:
Fenerbahçe
Osayi Samuel
Jayden Oosterwolde
İrfan Can Eğribayat
Batshuayi
Furkan Onur Akyüz
Fenerbahçe akredite kulüp personelleri
Trabzonspor
Egemen Korkmaz
Muhammed Taha Tepe
Trabzonspor akredite kulüp personelleri
NE OLMUŞTU?
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Ancak maç bitiminde saha karıştı.
Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı maçın sonunda bordo-mavili taraftarlar sahaya indi. Taraftarlar ile Fenerbahçeli futbolcular arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçleri müdahale etmekte güçlük çekti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Adana'da korkutan deprem! 25 Mart Mersin, Niğde, Kayseri'de az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD-Kandilli son dakika
- Güneş'ten yola çıktı Dünya'ya geliyor! Türkiye'ye etkisini duyan sokağa koştu
- Resimdeki Farklı Kediyi 7 Saniyede Sadece Dahi Beyinler Bulabilir!
- Sürücüler Dikkat! Trafik Işıklarında 4. Renk: Özelliği sizi şaşırtacak
- Emeklilere son dakika ek ödeme müjdesi geldi! SSK, BAĞ-KUR, 4C’linin hesabına yatmaya başlıyor! Tahsis numarası 0, 2, 4, 5, 6, 8 olanlar...
- Bakara suresinde kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğulları "Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diyerek Hz Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arsında hangisi yoktur? 5 milyonluk soru
- Berk Göktaş kilidi Çözdü! Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk SORU NETLEŞTİ! 5 milyonluk soru ve cevabı ne?
- Berk Göktaş Kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'de 5 Milyonluk Soruyu Açtıran Berk Göktaş Kaç Yaşında, Nereli? İşte Eğitimi Ve Hayatı...
- Dikkat! Bu Cihazları Uzatma Kablosuna Takarsanız Kabusa Dönüşebilir!
- Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı! Hastaneden ilk açıklama geldi! Usta oyuncunun son durumu ne?
- %166.7'lik Zamlı Tutarlar Listelendi! SSK, Bağ-Kur, 4c'li Düğün Bayram Edecek! 10.000 TL Üstü Ve 19.000 TL Altı Maaş Alana Altın Tarihler...
- IQ Testi: Sadece %1'lik Dilimler 8 Saniyede Havuçları Bulabilecek!