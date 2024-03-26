Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sonrası kimler ceza alacak? PFDK’ya sevk edilecek isimler sızdı

İki büyük kulübün yanı sıra 15 civarında oyuncu, teknik kadro çalışanı ve kulüp personeli için sevk raporları yazılmış durumda. Rapora göre Fenerbahçe'den 5 futbolcunun, Trabzonspor'dan ise 1 futbolcu ve 1 teknik ekipten ismin listede olması bekleniyor.

O isimler şöyle: