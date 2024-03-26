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Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sonrası kimler ceza alacak? PFDK'ya sevk edilecek isimler sızdı

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 26.03.2024 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
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Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sonrası kimler ceza alacak? PFDK’ya sevk edilecek isimler sızdı

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı karşılaşma sonrası yaşananların ardından PFDK sevklerinin bugün yapılması bekleniyor. Sevk listesinde sarı-lacivertli ekipten Osayi Samuel, Oosterwolde, İrfan Can Eğribayat ve Batshuayi gibi isimlerin olacağı öğrenildi.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Mart'ta oynanan olaylı Süper Lig maçında yaşananların ardından kime ne ceza verileceği büyük merak konusuydu. Konuyla ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerinin bugün gerçekleşmesi bekleniyor.

İki büyük kulübün yanı sıra 15 civarında oyuncu, teknik kadro çalışanı ve kulüp personeli için sevk raporları yazılmış durumda. Rapora göre Fenerbahçe'den 5 futbolcunun, Trabzonspor'dan ise 1 futbolcu ve 1 teknik ekipten ismin listede olması bekleniyor.

O isimler şöyle:



Fenerbahçe
Osayi Samuel
Jayden Oosterwolde
İrfan Can Eğribayat
Batshuayi
Furkan Onur Akyüz
Fenerbahçe akredite kulüp personelleri



Trabzonspor
Egemen Korkmaz
Muhammed Taha Tepe
Trabzonspor akredite kulüp personelleri

NE OLMUŞTU?
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Ancak maç bitiminde saha karıştı.

Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı maçın sonunda bordo-mavili taraftarlar sahaya indi. Taraftarlar ile Fenerbahçeli futbolcular arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçleri müdahale etmekte güçlük çekti.

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