13 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Trabzonspor Haberleri Son dakika | Trabzonspor'a derbi öncesi kötü haber!

Son dakika | Trabzonspor'a derbi öncesi kötü haber!

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 13.03.2024 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
ABONE OL
Son dakika | Trabzonspor’a derbi öncesi kötü haber!

Son dakika spor haberi bugün...Trabzonspor’da Fenerbahçe maçı öncesi Thomas Meunier karın kası yaralanması nedeniyle antrenmana katılmadı. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA