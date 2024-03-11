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Trabzonspor'dan Fenerbahçeli Selahattin Baki'nin açıklamalarına sert tepki: Trabzon'a gelirken başkalarından medet ummayacaksın

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 11.03.2024
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Trabzonspor’dan Fenerbahçeli Selahattin Baki’nin açıklamalarına sert tepki: Trabzon’a gelirken başkalarından medet ummayacaksın

Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi öncesi bordo-mavili ekibin Başkan Yardımcısı Taner Saral, açıklamalarda bulundu. Saral, "Madem 'şampiyon olacağım' diyorsun o zaman Trabzon’a gelirken başkalarından medet ummayacaksın." dedi.

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