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Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu randevu

SPOR
Giriş Tarihi: 09.03.2024 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
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Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu randevu

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor evinde Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. İki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

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