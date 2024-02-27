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Trabzonspor'a Thomas Meunier müjdesi!

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 27.02.2024
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Trabzonspor’a Thomas Meunier müjdesi!

Ara transferde takıma katılan ve çıktığı 4 resmi maçta 3 asistlik katkı sağlayan Belçikalı sağ bek kısa sürede vazgeçilmez isimlerden biri olmuştu. Thomas Meunier'den Trabzonspor'a müjdeli haber geldi.

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