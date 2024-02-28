Trabzonspor-Rams Başakşehir maçı A Spor canlı izle | 2024 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?

Turkuvaz Medya öncülüğünde Ziraat Türkiye Kupası'ndaki heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Trabzonspor ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?