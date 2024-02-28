Trabzonspor-Rams Başakşehir maçı A Spor canlı izle | 2024 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Papara Park Stadyumu'nda oynanacak maçta Kadir Sağlam düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Turkuvaz Medya öncülüğünde Ziraat Türkiye Kupası'ndaki heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Trabzonspor ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TRABZONSPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Onuachu
Başakşehir: Deniz, Dubois, Josef, Opoku, Lima, Berkay, Deniz, Aleksic, Abeid, Davidson, Piatek
TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor'un Başakşehir'i konuk edeceği karşılaşmanın detayları belli oldu. Abdullah Avcı, eski takımına karşı kupada galibiyet arayacak.
Trabzonspor - Başakşehir mücadelesi 28 Şubat Çarşamba günü saat 17:30'da başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
YARI FİNAL EŞLEŞMESİ DİKKAT ÇEKTİ
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşması tek maç üzerinden oynanırken yarı final maçları rövanşlı oynanacak.
Trabzonspor- Başakşehir eşleşmesinin galibi yarı finalde Galatasaray- Karagümrük maçının kazananı ile karşılaşacak.
TRABZONSPOR SON DURUM
Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde ligde oynadığı son 3 karşılaşmayı kazandı. Kupada ise dördüncü turda Çorumspor, beşinci turda Manisa ve FK ve son 16 turunda Gençlerbirliği'ni mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
BAŞAKŞEHİR SON DURUM
Çağdaş Atan yönetiminde çıkış arayan Başakşehir ise bu sezon ligde beklentilerin uzağında kaldı. Başakşehir, kupada Şanlıurfaspor, Boluspor ve Hatayspor'u penaltı atışlarının ardından mağlup etti.
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