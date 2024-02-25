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Trabzonspor-Yukatel Adana Demirspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu randevu

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 25.02.2024 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
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Trabzonspor-Yukatel Adana Demirspor maçı canlı anlatım izle! Süper Lig’de zorlu randevu

Trabzonspor ile Yukatel Adana Demirspor Süper Lig maçında karşı karşıya geliyor. Burak Şeker tarafından yönetilen Trabzonspor-Yukatel Adana Demirspor maçı, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadı'nda oynanıyor. Trabzonspor-Yukatel Adana Demirspor maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

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