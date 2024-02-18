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Canlı I Pendikspor-Trabzonspor (CANLI ANLATIM) Fırtına İstanbul'da kritik deplasmanda...

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 18.02.2024 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
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Canlı I Pendikspor-Trabzonspor CANLI ANLATIM Fırtına İstanbul’da kritik deplasmanda...

Süper Lig'de heyecan fırtınası devam ederken 26.hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Pendikspor'a konuk oluyor. Kritik karşılaşmada Hüseyin Türkmen ve Orsic sakatlıkları nedeniyle bordo mavililerde forma giyemiyor. İşte maçın ilk 11'leri...

Süper Lig'de 26.hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Pendikspor'a konuk oluyor.

PENDİKSPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem, Serkan, Alpaslan, Welinton, Nuno, Badou, Midtsjö, Halil, Diaby, Gökcan, Thiam

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Denswil, Fernandez, Eren, Berat, Mendy, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis Destan.

FIRTINA'DA 2 EKSİK

Bordo-mavililerde sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Hüseyin Türkmen'in yanı sıra sakatlığı geçen ancak henüz hazır olmayan Orsic maç kadrosunda yer almadı.

DEPLASMAN HASRETİ

Geçen hafta Atakaş Hatay'ı yenerek ligde 5 maç aradan sonra bordo-mavililer, Pendik karşısında 3 maçlık deplasman galibiyeti özlemini gidermek istiyor. Trabzonspor son 3 dış saha maçında 1 beraberlik 2 yenilgi almıştı. Karadeniz devi ligde deplasmandaki son galibiyetini 6 Ocak'ta Ankaragücü'nü 1-0 yenerek elde etti.

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