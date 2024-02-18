Canlı I Pendikspor-Trabzonspor (CANLI ANLATIM) Fırtına İstanbul'da kritik deplasmanda...
Süper Lig'de heyecan fırtınası devam ederken 26.hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Pendikspor'a konuk oluyor. Kritik karşılaşmada Hüseyin Türkmen ve Orsic sakatlıkları nedeniyle bordo mavililerde forma giyemiyor. İşte maçın ilk 11'leri...
Süper Lig'de 26.hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Pendikspor'a konuk oluyor.
PENDİKSPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem, Serkan, Alpaslan, Welinton, Nuno, Badou, Midtsjö, Halil, Diaby, Gökcan, Thiam
Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Denswil, Fernandez, Eren, Berat, Mendy, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis Destan.
DEPLASMAN HASRETİ
Geçen hafta Atakaş Hatay'ı yenerek ligde 5 maç aradan sonra bordo-mavililer, Pendik karşısında 3 maçlık deplasman galibiyeti özlemini gidermek istiyor. Trabzonspor son 3 dış saha maçında 1 beraberlik 2 yenilgi almıştı. Karadeniz devi ligde deplasmandaki son galibiyetini 6 Ocak'ta Ankaragücü'nü 1-0 yenerek elde etti.
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