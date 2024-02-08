ZTK'da Gençlerbirliği Trabzonspor maçı | Son 16 turunda kritik mücadele
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu heyecanı Gençlerbirliği - Trabzonspor karşılaşmasıyla devam edecek. Eryaman Stadyumu’nda Trabzonspor’u ağırlayacak Gençlerbirliği adını bir üst tura yazdırmak için mücadele edecek. Ligde aldığı Beşiktaş mağlubiyetini taraftarlarına unutturmak isteyen bordo mavililer ise Gençlerbirliği karşısında kazanmak için sahaya çıkıyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı devam ediyor. Trendyol 1. Ligde mücadele eden Gençlerbirliği son olarak Kayserispor'u mağlup ederek bir üst tura yükselmişti.
İLK 11'LER
Gençlerbirliği:(MUHTEMEL) Orkun, Oğuzhan, Wu, Nzaba, Yasin, Buğra, Musa, Jimmy, Amilton, Kayode, Yatabare
Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Fernandez Denswil, Eren, Umut Güneş, Mendy, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis.
Bordo mavililer ise Manisa FK karşısında alınan 3-1'lik galibiyetle son 16 turuna kaldı. Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklenilen performansın uzağında kalan Kardeniz temsilcisi, Gençlerbirliği karşısında kazanarak moral depolamak istiyor. Bordo mavililer bu sezon ligde oynadığı son 5 karşılaşmada galibiyet alamadı. Gençlerbirliği ise son karşılaşmasında Çorum ile berabere kaldı. İki takımda da gözler ZTK son 16 turu karşılaşmasına çevrildi. Peki Gençlerbirliği Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, mücadelenin ekranlara geleceği kanal…
GENÇLERBİRLİĞİ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Gençlerbirliği Trabzonspor karşılaşması saat 17:30'da oynanacak. Eryaman Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Mert Güzenge yönetecek.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesi tek maç üzerinden oynandığından kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak.
90 dakika sonucunda eşitlik bozulmaması durumunda ilk olarak uzatmalar ardından ise penaltı atışları çeyrek finale kalan takımı belirleyecek.
ZTK TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmaları şifresiz olarak ekranlara gelecek. Gençlerbirliği Trabzonspor mücadelesi A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
BORDO MAVİLİLERDE 5 İSİM FORMA GİYEMEYECEK
Ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlikle galip gelemeyen bordo-mavililer, kupada Gençlerbirliği'ni eleyerek moral bulmak istiyor.
Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Karadeniz ekibinde, Orsic, Hüseyin Türkmen ve Benkovic'in de sakatlıkları bulunuyor.
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