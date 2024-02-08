ZTK’da Gençlerbirliği Trabzonspor maçı | Son 16 turunda kritik mücadele

Bordo mavililer ise Manisa FK karşısında alınan 3-1'lik galibiyetle son 16 turuna kaldı. Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklenilen performansın uzağında kalan Kardeniz temsilcisi, Gençlerbirliği karşısında kazanarak moral depolamak istiyor. Bordo mavililer bu sezon ligde oynadığı son 5 karşılaşmada galibiyet alamadı. Gençlerbirliği ise son karşılaşmasında Çorum ile berabere kaldı. İki takımda da gözler ZTK son 16 turu karşılaşmasına çevrildi. Peki Gençlerbirliği Trabzonspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, mücadelenin ekranlara geleceği kanal…