07 Şubat 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Trabzonspor Haberleri Thomas Andre Meunier resmen Trabzonspor'da!

Thomas Andre Meunier resmen Trabzonspor'da!

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 07.02.2024 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
ABONE OL
Thomas Andre Meunier resmen Trabzonspor’da!

Süper Lig'in güçlü takımlarından Trabzonspor'dan transfer açıklaması geldi. Bordo mavili ekip, serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Thomas Andre Meunier'u renklerine bağladığını açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA