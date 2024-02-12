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Trabzonspor Atakaş Hatayspor maçı canlı anlatım izle | Abdullah Avcı'dan flaş karar

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 12.02.2024 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
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Trabzonspor Atakaş Hatayspor maçı canlı anlatım izle | Abdullah Avcı’dan flaş karar

Trabzonspor ile Atakaş Hatayspor Süper Lig'in 25. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Ali Şansalan tarafından yönetilecek Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçı, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadı'nda oynanacak. Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Papara Park'ta saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan bordo-mavili takım, rakibi karşısında kazanarak kötü gidişatına son vermeye çalışacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor XI: Uğurcan, Meunier, Joaquin, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis

Hatayspor XI: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Maksimovic, Oğzuhan, Massanga, Görkem, Dele Bashiru, Rivas, Doğukan, Strandberg

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Pepe ve Onuachu ile sakatlıkları bulunan Orsic ve Hüseyin Türkmen, maçta görev alamayacak.

HATAYSPOR'DA SON DURUM

Ligde topladığı 28 puanla 12. sırada bulunan Hatayspor, 37 puanla 5. sırada yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Hatayspor, ilk yarıda konuk ettiği Trabzonspor'u 3-2 yenmişti.

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