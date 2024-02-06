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Fırtına'nın yeni transferi Thomas Meunier Trabzon'da

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 06.02.2024
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Fırtına’nın yeni transferi Thomas Meunier Trabzon’da

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Borussia Dortmund'un Belçikalı sağ bek oyuncusu Thomas Meunier, sözleşme imzalamak için Trabzon'a geldi.

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