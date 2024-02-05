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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı! Naklen ve şifresiz A Spor'da

SPOR
Giriş Tarihi: 05.02.2024 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024
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Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 heyecanı! Naklen ve şifresiz A Spor’da

Süper Lig'de yarış devam ederken Ziraat Türkiye Kupası'nda da birbirinden keyifli maçlar naklen ve şifresiz olarak A Spor'da ekranlara gelecek. İşte son 16 turunda Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın maç programı...

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu yarın yapılacak müsabakalarla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 6-7-8 Şubat'ta tek maç usulüne göre yapılacak maçların programı şu şekilde:

6 ŞUBAT SALI:

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor (Atatürk Olimpiyat) (A Spor)

17.30 MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor (Eryaman) (A Spor)

20.45 Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor (RAMS Park) (A Spor)

7 ŞUBAT ÇARŞAMBA:

14.30 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BD Grup 4 Eylül) (A Spor)

17.30 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim) (A Spor)

20.45 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon) (A Spor)

8 ŞUBAT PERŞEMBE:

17.30 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman) (A Spor)

20.45 Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya) (A Spor)

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