Abdülkadir Ömür'ün yeni takımı resmen açıklandı! İşte sözleşme şartları
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un kadro dışı bıraktığı Abdülkadir Ömür'ün yeni takımı resmen açıklandı. Championship ekiplerinden Hull City, Ömür'ü renklerine bağladı.
Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan ve çok sayıda talibi olan Abdülkadir Ömür'ün yeni adresi belli oldu. 24 yaşındaki orta saha, Championship ekiplerinden Hull City ile anlaşma sağladı.
Hull City, Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'ün transferini resmen açıkladı.
24 yaşındaki orta sahanın transferi için Trabzonspor'a bonuslarla birlikte 5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği aktarıldı. Öte yandan bir sonraki satıştan Trabzonspor'un yüzde 50 pay alacağı aktarıldı.
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