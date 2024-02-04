CANLI | Beşiktaş - Trabzonspor (CANLI ANLATIM) Beşiktaş - Trabzonspor maçı ilk 11’leri…

LİGDE 102. MAÇ

Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'de bugüne kadar 101 kez mücadele etti. Geride kalan 101 müsabakada siyah-beyazlılar 37, bordo-mavililer de 37 galibiyet aldı. 27 maç ise berabere sona erdi. Kartal'ın 142 golüne, Karadeniz ekibi 118 golle karşılık verdi.