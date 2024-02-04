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CANLI | Beşiktaş - Trabzonspor (CANLI ANLATIM) Beşiktaş - Trabzonspor maçı ilk 11’leri…

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 04.02.2024 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
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CANLI | Beşiktaş - Trabzonspor CANLI ANLATIM Beşiktaş - Trabzonspor maçı ilk 11’leri…

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta müsbakasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Kritik karşılaşma öncesi iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak.

LİGDE 102. MAÇ

Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'de bugüne kadar 101 kez mücadele etti. Geride kalan 101 müsabakada siyah-beyazlılar 37, bordo-mavililer de 37 galibiyet aldı. 27 maç ise berabere sona erdi. Kartal'ın 142 golüne, Karadeniz ekibi 118 golle karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK

Trabzonspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta 6 isim karşılaşmada süre alamaycak.Sakatlıkları bulunan Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain, Amir Hadziahmetovic ve Afrika Kupası'nda olan Masuaku Trabzonspor maçında süre alamayacak.

TRABZONSPOR'DA DA EKSİK ÇOK

Beşiktaş'a konuk olacak olan Trabzonspor'da Orsic, Hüseyin Türkmen, Benkovic, Pepe ve Onuachu kadroda yer almayacak. Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Trezequet ise oynayabilecek. İki ekip de kazanmak ve taraftarını mutlu etmek istiyor.

ABDULLAH AVCI, TRABZONSPOR'UN BAŞINDA BEŞİKTAŞ'A YENİLMEDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımında başında Beşiktaş'a yenilmedi. Avcı, siyah-beyazlı takıma karşı çıktığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. İstanbul'da oynanan 3 karşılaşmada ise 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Abdullah Avcı, Trabzon'da oynanan 1 maçta ise beraberlikle sahadan ayrıldı.

ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALACAK

Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasını hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi de Turgut Doman olacak.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU

BEŞİKTAŞ: Mert, Sevensson, Necip, Bakhtiyor, Umut, Amartey, Gedson, Rashica, Ghezzal, Semih, Cenk

TRABZONSPOR: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Berat, Mendy, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis Destan

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