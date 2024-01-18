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Trabzonspor'un Manisa maçı 11'i belli oldu!

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 18.01.2024 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
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Trabzonspor’un Manisa maçı 11’i belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan ve hedefini Türkiye Kupası olarak belirleyen Trabzonspor, sahasında Manisa'yı konuk ediyor. Abdullah Avcı'nın sahaya süreceği ilk 11 belli oldu. Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını yaptığı kupa maçını A Spor ve Ahaber.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor.

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Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan ve hedefini Türkiye Kupası olarak belirleyen Trabzonspor, sahasında Manisa'yı konuk ediyor. Bordo mavililerde hedef; sahadan galip ayrılıp adını üst tura yazdırmak. Konuk ekip ise kupanın en büyük sürprizini gerçekleştirmenin peşinde.

Trabzonspor Manisa FK maçını ahaber.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

TRABZONSPOR - MANİSA FK MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor : Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Hüseyin, Arif, Umut Güneş, Mendy, Kerem, Bardhi, Fountas, Enis.

Manisa FK: Samet, Bedirhan, Bartu, Cissokho, Furkan, Burak, Kazım Can, Korenica, Gakpa, Topalli, Mary

FAZLA ROTASYON YOK

Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası'na çok büyük önem veriyor. Bu sebeple bugünkü Manisa FK karşılaşmasında fazla rotasyon yapmayacak. Kalede Uğurcan Çakır yer alacak. Savunma hattı Mehmet, Hüseyin, Benkovic ve Eren'den oluşacak. Önlerinde her zamanki gibi iki sigorta Mendy ile Berat yer alacak. Kanatlarda Visca ve Fountas görev yapacak. Enis Bardhi 10 numara pozisyonunda oynayacak. Fırtına'nın hücumunda ise bu sezonun parlayan yıldızı Enis Destan gol arayacak.

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