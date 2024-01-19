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Trabzonspor-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 19.01.2024 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
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Trabzonspor-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Son dakika haberine göre Süper Lig'de 21 Ocak Pazar akşamı oynanacak olan Trabzonspor-Galatasaray derbisinin hakemi Abdulkadir Bitigen olarak açıklandı.

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