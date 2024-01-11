CANLI | Trabzonspor - Samsunspor (CANLI ANLATIM) Trabzonspor - Samsunspor maçı ilk 11’leri…

SAMSUNSPOR'DA 5 EKSİK

Karadeniz temsilcisi, son karşılaşmasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek ligde 2 maç sonra 3 puan almıştı.

Ligde topladığı 18 puanla 17. sırada yer alan Samsun ekibi, küme düşme hattından uzaklaşmak için Trabzonspor'u yenerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Samsunspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımında bulunan Olivier Ntcham, Nanu ve Kingsley Schindler, eşi hasta olduğu için izinli olan Mickael Tırpan ile sakatlığı devam eden Gaetan Laura, bu maçta forma giyemeyecek.

Öte yandan sakatlığı geçen Zeki Yavru'nun durumu, maç saatinde belli olacak.