CANLI | Trabzonspor - Samsunspor (CANLI ANLATIM) Trabzonspor - Samsunspor maçı ilk 11’leri…
Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. haftada Trabzonspor, Samsunspor'u ağırlayacak. Kritik karşılaşma öncesi Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Trabzonspor, Süper Lig'de sahasında Samsunspor ile kozlarını paylaşacak.
SAMSUNSPOR'DA 5 EKSİK
Karadeniz temsilcisi, son karşılaşmasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek ligde 2 maç sonra 3 puan almıştı.
Ligde topladığı 18 puanla 17. sırada yer alan Samsun ekibi, küme düşme hattından uzaklaşmak için Trabzonspor'u yenerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
Samsunspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımında bulunan Olivier Ntcham, Nanu ve Kingsley Schindler, eşi hasta olduğu için izinli olan Mickael Tırpan ile sakatlığı devam eden Gaetan Laura, bu maçta forma giyemeyecek.
Öte yandan sakatlığı geçen Zeki Yavru'nun durumu, maç saatinde belli olacak.
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