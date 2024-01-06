CANLI | Ankaragücü - Trabzonspor (CANLI ANLATIM) Ankaragücü - Trabzonspor maçı ilk 11’leri…
Trendyol Süper Lig'de heyecan Ankaragücü - Trabzonspor maçıyla devam ediyor. Fırtına'nın kritik karşılaşma öncesi sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ankaragücü ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak.
ANKARAGÜCÜ'NDE ÖNEMLİ EKSİKLER VAR
MKE Ankaragücü, 4 önemli oyuncusundan yoksun olarak Trabzonspor karşısına çıkacak.
Sarı-lacivertlilerde, Afrika Uluslar Kupası için ülke milli takımlarına giden Ali Sowe (Gambiya) ile Garry Rodrigues'in (Yeşil Burun Adaları) yanı sıra, sakatlıkları devam eden Tolga Ciğerci ile Alper Uludağ forma giyemeyecek.
EV SAHİBİ TAKIM SEYİRCİSİ YOK
MKE Ankaragücü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 5 maç seyircisiz oynama cezasının ikincisini Trabzonspor maçında çekecek. Karşılaşmada ev sahibi ekibin taraftarları yer alamayacak. Trabzonspor taraftarı ise deplasman tribününde, kendilerine ayrılan yerde maçı takip edebilecek.
TRABZONSPOR'DA 7 EKSİK
Karşılaşmanın son çalışmasını bugün tamamlayacak olan Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Denswil, Abdülkadir Ömür, Orsic, Göktan, Teklic ile Afrika Kupası'nda milli takımlarına katılan Trezeguet ile Pepe dışında eksik bulunmuyor.
MKE ANKARAGÜCÜ - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
ANKARAGÜCÜ: Bahadır, Atakan, Uros, Mujakic, Hanousek, Pedrinho, Ali Kaan, Efkan, Morutan, Renaldo, Macheda
TRABZONSPOR: Uğurcan, Baniya, Benkovic, Eren, Larsen, Berat, Mendy, Bakasetas, Fountas, Vişça, Onuachu
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