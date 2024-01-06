CANLI | Ankaragücü - Trabzonspor (CANLI ANLATIM) Ankaragücü - Trabzonspor maçı ilk 11’leri…

EV SAHİBİ TAKIM SEYİRCİSİ YOK

MKE Ankaragücü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 5 maç seyircisiz oynama cezasının ikincisini Trabzonspor maçında çekecek. Karşılaşmada ev sahibi ekibin taraftarları yer alamayacak. Trabzonspor taraftarı ise deplasman tribününde, kendilerine ayrılan yerde maçı takip edebilecek.