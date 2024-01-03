Son dakika | Trabzonspor'da sakatlık şoku: Stefona Denswill....
Son dakika | Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Antrenman sırasında ağrı hisseden Stefona Denswill’in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir." denildi.
Trabzonspor'da yıldız futbolcu Stefona Denswill'in sakatlığı tespit edildi.
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Denswil'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada yaptı.
Beşir, "Futbol A takımımızın dün (2 Ocak Salı) günü yaptığı antrenman sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Stefona Denswill'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır" dedi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSÜ 2024 BAŞVURU EKRANI: ais.osym.gov.tr! MSÜ başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? Sınava kimler girebilir?
- Sahibinden çöktü mü, neden açılmıyor? 3 Ocak 2024 Sahibinden.com, mobil uygulama "Bu siteye ulaşılamıyor" sorunu nasıl düzelir?
- 8.100-8.200-8.400-8.500-9.000 TL maaş alanlara % kaç zam geldi? TÜİK 2024 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu?
- Zamlı Sosyal Yardım Miktarları belirlendi! TÜİK 6 aylık enflasyonla 2024 Ocak yeni ödemeler: aile destek, 65 yaş, engelli aylığı, çocuk...
- 3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARA ETKİSİ 2024! Memurlar ek zam alacak mı? 3600 ek gösterge ne zaman, kimlere verilecek?
- İmam zamlı maaşları 2024 Ocak | İmam-Hatip-Vaiz 1/4 maaşları ne kadar oldu, kaç TL kaç arttı?
- Zamlı uzman öğretmen maaşları 2024 ne kadar, kaç TL oldu? Yeni 1/4 öğretmen maaşları ne zaman yatacak?
- Mühendis zamlı maaşları 2024 | Ocak artışıyla mühendis 1/4, teknisyen (Lise) maaşları ne kadar oldu, yüzde (%) kaç arttı? İşte A'dan Z'ye yeni aylıklar...
- Ocak zammı ile askeri personel TSK maaşları ne kadar oldu? Uzman çavuş, subay, astsubay, jandarma maaşları 2024!
- Hemşire zamlı maaşları 2024 | Hemşire, ebe aylıkları ocak zammı ile ne kadar, kaç TL oldu?
- 7.500, 7.600, 7.700, 7.800, 7.900, 8.000 TL emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2024 Ocak %38 zamlı emekli maaş hesabı...
- Doktor maaşları 2024 Ocak zammıyla ne kadar oldu, yüzde (%) kaç arttı? Yeni artışla doktor, uzman doktor 1/4, pratisyen hekim 1/4 aylık miktarları...