03 Ocak 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Trabzonspor Haberleri Son dakika | Trabzonspor'da sakatlık şoku: Stefona Denswill....

Son dakika | Trabzonspor'da sakatlık şoku: Stefona Denswill....

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 03.01.2024 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
ABONE OL
Son dakika | Trabzonspor’da sakatlık şoku: Stefona Denswill....

Son dakika | Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Antrenman sırasında ağrı hisseden Stefona Denswill’in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir." denildi.

Trabzonspor'da yıldız futbolcu Stefona Denswill'in sakatlığı tespit edildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Denswil'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada yaptı.

Beşir, "Futbol A takımımızın dün (2 Ocak Salı) günü yaptığı antrenman sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Stefona Denswill'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA