CANLI | İstanbulspor - Trabzonspor (CANLI ANLATIM) İstanbulspor - Trabzonspor maçında ilk düdük sesi
İstanbulspor ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında kozlarını paylaşıyor. Abdullah Avcı'nın kritik karşılaşma öncesi sahaya süreceği ilk 11 belli oldu. Mücadelenin hakemi Ali Şansalan kritik karşılaşma için ilk düdüğü çaldı. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. İstanbulspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor.
TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK!
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci kez göreve gelmesinin ardından 4 dış saha maçında ikişer galibiyet ve beraberlik alarak yenilgi görmeyen Karadeniz ekibi, İstanbulspor'u da mağlup ederek bu başarısını sürdürmeye çalışacak. Trabzonspor'da Orsic, Fernandez, Pepe ve Göktan Gürpüz'ün sakatlıkları devam ediyor.
23. RANDEVU
İstanbulspor ile Trabzonspor, daha önce Süper Lig'de 22 kez karşılaştı. Geride kalan maçların 9 tanesinde bordo-mavililer rakibini mağlup etti. Sarı-siyahlılar ise rakibine karşı 6 kez galip geldi. İki ekip arasında oynanan 7 müsabaka ise beraberlikle sona erdi.
ABDULLAH AVCI DEPLASMANDA KAYBETMİYOR
Trabzonspor'da ligin 9. haftasında Nenad Bjelica'nın yerine göreve gelen Teknik Direktör Abdullah Avcı, çıktığı deplasman maçlarında henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Avcı yönetiminde çıkılan 7 maçın 3'ü deplasmanda oynanırken bordo-mavililer bu müsabakalardan 2 galibiyet, 1 beraberlik çıkarttı. Deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2, Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden Trabzon ekibi, Sivasspor ile 3-3 berabere kaldı.
İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
İSTANBULSPOR: Arda, Duhaney, Simon Deli, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Mehmet Yeşil, Muammer, Loshaj, Kenio, Ndao, Ethemi
TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Mendy, Denswil, Eren,Berat, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Tezeguet, Onuachu
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