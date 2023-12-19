CANLI | İstanbulspor - Trabzonspor (CANLI ANLATIM) İstanbulspor - Trabzonspor maçında ilk düdük sesi

TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK!

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci kez göreve gelmesinin ardından 4 dış saha maçında ikişer galibiyet ve beraberlik alarak yenilgi görmeyen Karadeniz ekibi, İstanbulspor'u da mağlup ederek bu başarısını sürdürmeye çalışacak. Trabzonspor'da Orsic, Fernandez, Pepe ve Göktan Gürpüz'ün sakatlıkları devam ediyor.