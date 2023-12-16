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Trabzonspor'dan Bakasetas açıklaması: Reddedilen teklifler sonrası yeni sözleşme önerilmedi

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 16.12.2023 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023
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Trabzonspor’dan Bakasetas açıklaması: Reddedilen teklifler sonrası yeni sözleşme önerilmedi

Trabzonspor'dan yapılan açıklamaya göre sözleşmesi sezon sonu bitecek Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas'a yeni bir sözleşme sunulduğu iddiaları yalanlandı. Bordo mavililer tarafından yapılan iki farklı sözleşme teklifi Bakasetas tarafından reddedilmişti.

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