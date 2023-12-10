CANLI | Gaziantep FK - Trabzonspor (CANLI ANLATIM) Gaziantep FK - Trabzonspor maçında ilk düdük sesi

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Bordo-mavililerde camia da artık galibiyet serisi görmek istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencilerinin hedefi bugünkü Gaziantep FK mücadelesinden başlayarak 2023 takvim yılında kalan 4 karşılaşmadan da 3'er puanla ayrılmak. Böylece sadece sıralama olarak değil puan olarak da ezeli rakiplerine yaklaşmayı umut ediyorlar. Avcı öğrencilerini bu yönde motive ederken kadroda da bir takım değişiklikler yapacak. Sarı kart cezası sebebiyle kaybedilen Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyen Batista Mendy 11'e dönecek.