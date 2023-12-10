CANLI | Gaziantep FK - Trabzonspor (CANLI ANLATIM) Gaziantep FK - Trabzonspor maçında ilk düdük sesi
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında Gaziantep FK deplasmanına çıktı. Abdullah Avcı'nın kritik karşılaşma öncesinde sahaya süreceği ilk 11 belli oldu. Mücadelenin hakemi Arda Kardeşler kritik karşılaşmada ilk düdüğü çaldı. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Gaziantep FK, Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Gaziantep ligde 15 puanları 14. sırada yer alıyor. Trabzonspor ise 23 puanla 6. sırada bulunuyor. İki takımda bu maçtan galibiyetle ayrılarak puanını yükseltmenin peşinde.
ARTIK KAYBETMEK YOK
Bordo-mavililerde camia da artık galibiyet serisi görmek istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencilerinin hedefi bugünkü Gaziantep FK mücadelesinden başlayarak 2023 takvim yılında kalan 4 karşılaşmadan da 3'er puanla ayrılmak. Böylece sadece sıralama olarak değil puan olarak da ezeli rakiplerine yaklaşmayı umut ediyorlar. Avcı öğrencilerini bu yönde motive ederken kadroda da bir takım değişiklikler yapacak. Sarı kart cezası sebebiyle kaybedilen Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyen Batista Mendy 11'e dönecek.
16. RANDEVU
FIRTINA ile Gaziantep FK daha önce 15 defa karşı karşıya geldiler. Bordo-mavililer 11 defa galip geldi. 4 mücadelede ise şeitlik bozulmadı. Fırtına bu mücadelelerde rakip fileleri 24 kez havalandırdı. Kalesinde ise 9 gol gördü.
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