Trabzonspor-Çorum FK CANLI İZLE | 6 Aralık TS-Çorum FK maçı full HD, kesintisiz, şifresiz izleme ekranı!
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. Türk futbolunun köklü kulüplerinden Trabzonspor, 1. Lig ekibi Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. 5. tura çıkmak için mücadele edecek olan takımlar, tek maç eleme usulüne göre kıyasıya mücadele edecekler. İşte 6 Aralık TS-Çorum FK maçı full HD, kesintisiz, şifresiz izleme ekranı...
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. Türk futbolunun köklü kulüplerinden Trabzonspor, 1. Lig ekibi Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. 5. tura çıkmak için mücadele edecek olan takımlar, tek maç eleme usulüne göre kıyasıya mücadele edecekler. İşte 6 Aralık TS-Çorum FK maçı full HD, kesintisiz, şifresiz izleme ekranı...
TRABZONSPOR - ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Trabzonspor - Çorum FK maçı 6 Aralık Çarşamba günü saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.
TS-ÇORUM FK MAÇI CANLI İZLE EKRANI!
İLK 11'LER
Trabzonspor'un Çorum FK karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde:
"Uğurcan - Mehmet Can, Denswil, Benkovic, Eren Elmalı, Mendy, Umut Güneş, Enis Bardhi, Tonio Teklic, Trezeguet, Enis Destan"
KUPAYI 9 KEZ KAZANDI
Trabzonspor, 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.
Bordo-mavili takım, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı müzesine getirdi.
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