A SPOR CANLI İZLE | Trabzonspor - Çorum FK
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Trabzonspor - Çorum FK karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Çorum FK maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
Türkiye'nin Kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol şöleni 4. Tur maçlarıyla sürüyor. Turun kritik maçında 9 kez bu kupayı müzesine götüren Trabzonspor, Trendyol 1. Lig ekibi Ahlatcı Çorum FK ile karşılaşacak.
Son olarak Mondihome Kaysersipor'a tek golle kaybeden Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetimindeki ilk yenilgisini almış ve ligde 6. sıraya gerilemişti. Konuk Ahlatcı Çorumspor ise Adanaspor'u 3 golle geçerek Trendyol 1. Lig'de 8. sıraya yükseldi.
Papara Park'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, 5. eleme turuna yükselecek.
Kupada bu sezon ilk maçına çıkacak Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Orsic, Pepe ve Fernandez forma giyemeyecek.
Serkan Özbalta'nın takımında ise sakatlığı devam eden sadık Arda Yılmaztürk ile Adanaspor maçında sakatlanan Geraldo bu maçta formalarından uzak kalacak.
TRABZONSPOR - ÇORUM FK MAÇI İLK 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Umut, Visca, Bakasetas, Fountas, Enis
Çorum FK:
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