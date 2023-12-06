A SPOR CANLI İZLE | Trabzonspor - Çorum FK

Türkiye'nin Kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda futbol şöleni 4. Tur maçlarıyla sürüyor. Turun kritik maçında 9 kez bu kupayı müzesine götüren Trabzonspor, Trendyol 1. Lig ekibi Ahlatcı Çorum FK ile karşılaşacak.

Son olarak Mondihome Kaysersipor'a tek golle kaybeden Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetimindeki ilk yenilgisini almış ve ligde 6. sıraya gerilemişti. Konuk Ahlatcı Çorumspor ise Adanaspor'u 3 golle geçerek Trendyol 1. Lig'de 8. sıraya yükseldi.

Papara Park'ta saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, 5. eleme turuna yükselecek.