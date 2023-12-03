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CANLI | Trabzonspor - Kayserispor maçı CANLI anlatım

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 03.12.2023 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023
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CANLI | Trabzonspor - Kayserispor maçı CANLI anlatım

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Trabzonspor evinde Kayserispor'u konuk edecek. Zorlu maçta ilk düdük saat 16.00'da çaldı. Mücadeledenin canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

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