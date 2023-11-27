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Haberler Trabzonspor Haberleri CANLI | Sivasspor - Trabzonspor (CANLI ANLATIM) Sivasspor - Trabzonspor maçı ilk 11’leri…

CANLI | Sivasspor - Trabzonspor (CANLI ANLATIM) Sivasspor - Trabzonspor maçı ilk 11’leri…

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 27.11.2023 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023
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CANLI | Sivasspor - Trabzonspor CANLI ANLATIM Sivasspor - Trabzonspor maçı ilk 11’leri…

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor, Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi Abdullah Avcı'nın sahaya süreceği ilk 11 belli oldu. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

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