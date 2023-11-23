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Anthony Nwakaeme Trabzonspor yolunda! Ertuğrul Doğan bordo mavili taraftarlara müjdeyi verdi...

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 23.11.2023 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023
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Anthony Nwakaeme Trabzonspor yolunda! Ertuğrul Doğan bordo mavili taraftarlara müjdeyi verdi...

Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla etkili bir performans sergileyen ve sonrasında Al-Fayha'ya transfer olan Anthony Nwakaeme yeniden bordo mavili takımın gündeminde. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan yaptığı açıklamada "Gelecek sezon yeniden aramızda olabilir" dedi.

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