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Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır açıklaması! Sağlık durumu nasıl?

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 22.11.2023
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Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır açıklaması! Sağlık durumu nasıl?

Son dakika haberine göre Trabzonspor, Milli Takım'ın Galler ile oynadığı mücadelede sakatlık geçiren kaleci Uğurcan Çakır'ın son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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