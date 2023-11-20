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Trabzonspor'da gündem Bakasetas! Avcı'nın gelişiyle bir umut doğdu

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 20.11.2023
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Trabzonspor’da gündem Bakasetas! Avcı’nın gelişiyle bir umut doğdu

Anastasios Bakasetas'a daha önce yeni kontrat teklifi yapan ve olumsuz yanıt alan Trabzonspor’da, bu kez Abdullah Avcı oyuncusuyla konuşacak. Bu görüşmenin ardından Bakasetas’ın takımdaki geleceği belli olacak.

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