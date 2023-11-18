18 Kasım 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Trabzonspor Haberleri İtalyan devinden Uğurcan Çakır'a kanca!

İtalyan devinden Uğurcan Çakır'a kanca!

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 18.11.2023
ABONE OL
İtalyan devinden Uğurcan Çakır’a kanca!

Uzun yılladır Trabzonspor ve A Milli Takım'ın kalesini koruyan Uğurcan Çakır'a İtalyan devi talip oldu. Bordo-Mavili takımın kaptanlığını yapan Uğurcan Çakır'ın 2027 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA