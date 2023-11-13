Trabzonspor’a taraftarından 100’üncü yıl mektubu! 21 yıl önce kaleme aldı... | Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan’dan jest

100. YILDA FIRITINA'YA TESLİMAT

Ceylan, mektubunu, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Trabzonspor Kulübüne verilmesi için PTT'ye teslim etti.

Mehmet Ceylan, 2002-2003 futbol sezonunun ilk 5 haftasındaki maçlarında 3 beraberlik, birer galibiyet ve yenilgiyle 6 puan alan Trabzonspor ile ilgili o dönem bir spor gazetesinin son 9 yılı baz alarak hazırladığı haberde kullandığı "En kötü Trabzon" başlıklı gazete kupürünü de ilave ettiği mektubunda şunları kaydetti: