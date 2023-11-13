Trabzonspor’a taraftarından 100'üncü yıl mektubu! 21 yıl önce kaleme aldı... | Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'dan jest
Trabzonspor taraftarının 21 yıl önce kaleme aldığı ve kulübün 100. yılında teslim edilmesi için PTT'ye verdiği mektup, bordo-mavili kulübe ulaştı. Dikkat çeken mesajların yer aldığı mektup sonrası Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, mektubu yazan taraftara takımının maçını izlemek üzere özel bir davette bulundu. İşte detaylar...
100. YILDA FIRITINA'YA TESLİMAT
Ceylan, mektubunu, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Trabzonspor Kulübüne verilmesi için PTT'ye teslim etti.
Mehmet Ceylan, 2002-2003 futbol sezonunun ilk 5 haftasındaki maçlarında 3 beraberlik, birer galibiyet ve yenilgiyle 6 puan alan Trabzonspor ile ilgili o dönem bir spor gazetesinin son 9 yılı baz alarak hazırladığı haberde kullandığı "En kötü Trabzon" başlıklı gazete kupürünü de ilave ettiği mektubunda şunları kaydetti:
MEKTUPTA DİKAT ÇEKEN İFADELER
"Sayın Trabzonspor Kulübü Başkanı, inşallah kulübü ekonomik ve sportif açıdan daha başarılı kılmışsınızdır. Şampiyon olup Türkiye Kupası'nı alıp ve Avrupa'da başarılı bir hale getirmişsinizdir. İnşallah kulübü yeniden yapılandırmışsınızdır. Kulübü Avrupa takımı yapmışsınızdır. Karadeniz kaplanı, her gün yendin aslanı, avladın kara kartalı, kafesledin sarı kanaryayı, titretirsin Avrupa'yı. Teşekkürler ve başarılar."
DOĞAN, TARAFTARI MAÇA DAVET ETTİ
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da bordo-mavili taraftar Ceylan'ı, Trabzon'a ve takımın Trendyol Süper Lig'deki bir maçına davet etti.
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