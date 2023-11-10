CANLI | Trabzonspor - Konyaspor (CANLI ANLATIM) Trabzonspor - Konyaspor maçı ilk 11’leri…
Trabzonspor ile Konyaspor 12. hafta müsabakasında karşı karşıya gelecek. Abdullah Avcı'nın, kritik karşılaşma öncesinde sahaya süreceği ilk 11 belli oldu. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile Konyaspor kozlarını paylaşacak.
TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK
Abdullah Avcı ile birlikte çıkışa geçen Trabzonspor'da Fenerbahçe maçında gördüğü kart ile cezalı duruma düşen Eren Elmalı ve sakatlıkları devam eden Orsic ile Umut Bozok maçta süre alamayacak.
KONYASPOR ÇIKIŞ ARIYOR
Bu sezon beklentilerin altında bir performans ile başlangıç yapan Konyaspor, teknik direktör Hakan Keleş ile çıkış arıyor. Konyaspor, Trabzonspor'u yenerek 3 puanı almak ve seri başlatmak istiyor. Konyaspor'da golcü oyuncu Muhammet Demir zorlu maçta forma giyemeyecek.
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