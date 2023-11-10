10 Kasım 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Trabzonspor Haberleri CANLI | Trabzonspor - Konyaspor (CANLI ANLATIM) Trabzonspor - Konyaspor maçı ilk 11’leri…

CANLI | Trabzonspor - Konyaspor (CANLI ANLATIM) Trabzonspor - Konyaspor maçı ilk 11’leri…

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 10.11.2023
ABONE OL
CANLI | Trabzonspor - Konyaspor CANLI ANLATIM Trabzonspor - Konyaspor maçı ilk 11’leri…

Trabzonspor ile Konyaspor 12. hafta müsabakasında karşı karşıya gelecek. Abdullah Avcı'nın, kritik karşılaşma öncesinde sahaya süreceği ilk 11 belli oldu. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile Konyaspor kozlarını paylaşacak.

TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK

Abdullah Avcı ile birlikte çıkışa geçen Trabzonspor'da Fenerbahçe maçında gördüğü kart ile cezalı duruma düşen Eren Elmalı ve sakatlıkları devam eden Orsic ile Umut Bozok maçta süre alamayacak.

KONYASPOR ÇIKIŞ ARIYOR

Bu sezon beklentilerin altında bir performans ile başlangıç yapan Konyaspor, teknik direktör Hakan Keleş ile çıkış arıyor. Konyaspor, Trabzonspor'u yenerek 3 puanı almak ve seri başlatmak istiyor. Konyaspor'da golcü oyuncu Muhammet Demir zorlu maçta forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Baniya, Larsen, M.Can, Berat, Mendy, Abdülkadir, Pepe, Vişça, Onuachu

Konyaspor:

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA