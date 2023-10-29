29 Ekim 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Trabzonspor Haberleri Canlı I Fatih Karagümrük-Trabzonspor (CANLI ANLATIM) Bordo mavililer galibiyet peşinde...

Canlı I Fatih Karagümrük-Trabzonspor (CANLI ANLATIM) Bordo mavililer galibiyet peşinde...

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 29.10.2023 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023
ABONE OL
Canlı I Fatih Karagümrük-Trabzonspor CANLI ANLATIM Bordo mavililer galibiyet peşinde...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Trabzonspor karşılaıyor. Bordo mavililer yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile rakibini devirerek yeni bir galibiyete imza atma peşinde. İşte maçın 11'leri... Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 10.haftasında Trabzonspor deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Nazım Sangare, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden, Can Keleş, Feghouli, Eysseric, Güven Yalçın

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Baniya, Eren, Mehmet Can, Berat, Mendy, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Onuachu

TRABZONSPOR ÜSTÜN

ki ekip, bugüne kadar Süper Lig'de 8 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Trabzonspor, aldığı 6 galibiyetle rakibine üstünlük kurdu. Taraflar 1 maçtan beraberlikle ayrılırken 1 müsabakada ise Fatih Karagümrük galibiyet sağladı.

KARAGÜMRÜK'ÜN TEK GALİBİYETİ GEÇEN SEZON

Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçların her ikisi de 4-1'lik skorla sonuçlandı. 28 Aralık 2022'de oynanan karşılaşmayı 4-1 kazanan Karagümrük, rakibine karşı tek lig galibiyetini de bu maçta aldı. 22 Mayıs 2023'te Trabzon'da oynanan müsabakada ise bu kez bordo-mavililer, İstanbul ekibini 4-1'lik skorla mağlup etti.

ÜST ÜSTE 2 GALİBİYETİ BULUNMUYOR

Karagümrük ekibi, Teknik Direktör Alparslan Erdem yönetiminde çıktığı müsabakalarda üst üste 2 galibiyet alamadı. Ligde son olarak geçen hafta Adana Demirspor'u mağlup eden kırmızı-siyahlılar, Trabzonspor'u da yenerek bu anlamda bir ilki başarmak istiyor.

SHUKUROV İLE EREN ELMALI KART SINIRINDA

Zorlu mücadele öncesi iki ekipte de kart cezalısı futbolcu bulunmuyor. İstanbul ekibinde 3 sarı kartı bulunan Özbek futbolcu Otabek Shukurov, Trabzonspor'da ise 3 kez sarı kart gören Eren Elmalı ceza sınırında yer aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA