Canlı I Fatih Karagümrük-Trabzonspor (CANLI ANLATIM) Bordo mavililer galibiyet peşinde...

KARAGÜMRÜK'ÜN TEK GALİBİYETİ GEÇEN SEZON

Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçların her ikisi de 4-1'lik skorla sonuçlandı. 28 Aralık 2022'de oynanan karşılaşmayı 4-1 kazanan Karagümrük, rakibine karşı tek lig galibiyetini de bu maçta aldı. 22 Mayıs 2023'te Trabzon'da oynanan müsabakada ise bu kez bordo-mavililer, İstanbul ekibini 4-1'lik skorla mağlup etti.