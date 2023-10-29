Canlı I Fatih Karagümrük-Trabzonspor (CANLI ANLATIM) Bordo mavililer galibiyet peşinde...
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Trabzonspor karşılaıyor. Bordo mavililer yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile rakibini devirerek yeni bir galibiyete imza atma peşinde. İşte maçın 11'leri... Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 10.haftasında Trabzonspor deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ
VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Nazım Sangare, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent Mercan, Rohden, Can Keleş, Feghouli, Eysseric, Güven Yalçın
Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Baniya, Eren, Mehmet Can, Berat, Mendy, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Onuachu
KARAGÜMRÜK'ÜN TEK GALİBİYETİ GEÇEN SEZON
Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçların her ikisi de 4-1'lik skorla sonuçlandı. 28 Aralık 2022'de oynanan karşılaşmayı 4-1 kazanan Karagümrük, rakibine karşı tek lig galibiyetini de bu maçta aldı. 22 Mayıs 2023'te Trabzon'da oynanan müsabakada ise bu kez bordo-mavililer, İstanbul ekibini 4-1'lik skorla mağlup etti.
ÜST ÜSTE 2 GALİBİYETİ BULUNMUYOR
Karagümrük ekibi, Teknik Direktör Alparslan Erdem yönetiminde çıktığı müsabakalarda üst üste 2 galibiyet alamadı. Ligde son olarak geçen hafta Adana Demirspor'u mağlup eden kırmızı-siyahlılar, Trabzonspor'u da yenerek bu anlamda bir ilki başarmak istiyor.
SHUKUROV İLE EREN ELMALI KART SINIRINDA
Zorlu mücadele öncesi iki ekipte de kart cezalısı futbolcu bulunmuyor. İstanbul ekibinde 3 sarı kartı bulunan Özbek futbolcu Otabek Shukurov, Trabzonspor'da ise 3 kez sarı kart gören Eren Elmalı ceza sınırında yer aldı.
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