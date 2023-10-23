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Fırtına sahasında esti! Trabzonspor 1-0 Alanyaspor (MAÇ SONUCU)

TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 23.10.2023 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023
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Fırtına sahasında esti! Trabzonspor 1-0 Alanyaspor MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'u konuk etti. Fırtına sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor-Corendon Alanyaspor karşılaşmasının maç sonucu Fırtına'nın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10. dakikada Onuachu'nun pasında, ceza yayı üzerinde Visca'nın sert şutunda, top üsten auta gitti.

16. dakikada Visca'nın uzak mesafeden yerden şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran sol tarafına uzanarak topu kornere çeldi.

25. dakikada Mehmet Can Aydın'ın hatalı geri pasında topla buluşan Eduardo'nun vuruşunda, savunmada Denswil'e çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

28. dakikada ceza alanı içinde Novias'ın şutunda, kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi uzaklaştırdı.

45+1. dakikada Augosto'nun pasında, ceza alanı içinde Oğuz Aydın'ın şutunda, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

52. dakikada Ibrahim Dresevic'in uzun pasında topla buluşan Nazım Sangare karşı karşıya pozisyonda ceza sahası içinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

89. dakikada Otabek Shukurov'un pasında sağ taraftan topla birlikte hareketlenen Marcus Rohden'in içeri çevirdiği topa penaltı noktası üzerinden Serdar Dursun'un vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

90+2. dakikada Serdar Dursun'un pasında sol kanattan topla birlikte ilerleyen Can Keleş, sol taraftan ceza sahası girip yaptığı vuruşta kaleci Ertaç Özbir'in müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

TRABZONSPOR - ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Baniya, Eren. M.can, Berat, Mendy, Bardhi, Abdulkadir, Vişça, Onuachu

Alanyaspor: Ertuğrul, Alıtı, Efecan, Novais, Oğuz, Janvier, Fatih, Richard, Augusto, Eduardo, Balkovec

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