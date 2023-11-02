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Fenerbahçe ile Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu? İşte 11. haftanın tüm hakemleri...

FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 02.11.2023 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023
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Fenerbahçe ile Trabzonspor derbisinin hakemi belli oldu? İşte 11. haftanın tüm hakemleri...

SON DAKİKA SPOR HABERİ | Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı sürüyor. Zirve yarışının iyice kızıştığı ligde 11. haftanın hakemleri belli oldu. Merakla beklenen ve tüm gözlerin çevrildiği Fenerbahçe ile Trabzonspor derbisinin hakemi de açıklandı. İşte yeni haftanın maçlarını yönetecek hakemlerin listesi…

SON DAKİKA | Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 4 Kasım Cumartesi günü yapılacak haftanın önemli karşılaşmasında Zorbay Küçük görev alacak.

Ligde 11. haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

4 Kasım Cumartesi:

13.30 İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Murat Erdoğan

16.00 Yılport Samsunspor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler

KADIKÖY'DE DEV DERBİ: 19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Zorbay Küçük

5 Kasım Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Yukatel Adana Demirspor: Burak Pakkan

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Mert Güzenge

16.00 RAMS Başakşehir-MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay

19.00 Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

6 Kasım Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

20.00 Mondihome Kayserispor-Corendon Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

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